Орбан цинично высказался о войне в Украине и ошеломил заявлением о западных войсках

Премьер Венгрии в очередной раз подчеркнул, что его страна находится на стороне мира.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад в шаге от отправки своих солдат в Украину.

Об этом пишет издание Magyar Hang.

“Это не наша война, а война двух славянских народов, которую следует закончить как можно скорее. Лидеры Брюсселя, с другой стороны, считают, что это их собственная война. Между тем в эту войну втягивается и НАТО, еще одна глава войны началась, когда было сказано, что, возможно, туда можно будет послать и солдат. Мы все еще хотим остаться в стороне от этой войны. Пока во главе Венгрии стоит национальное правительство, мы не будем становиться ни на одну из сторон российско-украинской войны”, — сказал Орбан.

Кроме того, он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет создать украинскую миссию Альянса.

“Сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство. В Европе властвует война, а в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со всех сторон и со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО намерен создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну, я говорю с ними, я их слышу, они видят войну как свою собственную и ведут ее как свою собственную», — сообщил премьер.

Орбан также уверен, что со временем европейцы начнут подталкивать свои правительства к миру.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил поздравление главе Кремля Владимиру Путину в честь его "переизбрания" на пост президента РФ.

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