Орбан после звонка Путину заявил о "самых опасных неделях" войны

Орбан заверил, что делает все возможное для прекращения огня.
После телефонного разговора с диктатором Путиным скандальный венгерский премьер Орбан предупредил о "наиболее опасных неделях" войны в Украине.
Об этом политик написал в соцсети Х.
"Сегодня утром у меня был часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Это опасные недели российско-украинской войны. Мы делаем все возможные дипломатические шаги, чтобы аргументировать в пользу прекращения огня и мирных переговоров", — написал Орбан.
Напомним, что 9 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, бизнесменом Илоном Маском и будущим советником Трампа по вопросам нацбезопасности Майком Уолтцом.
После поездки в США Орбан сегодня позвонил по телефону российскому диктатору Путину, с которым обсудил войну в Украине.
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