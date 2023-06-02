Орбан сделал новое громкое заявление о войне в Украине: "призывает к переговорам с РФ и пугает потерями"

По словам Орбана, Венгрия не будет воевать с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление о войне в Украине. В частности, он призвал Украину начать мирные переговоры с Россией по прекращению огня.

Об этом сообщает Telex.

По словам Орбана, украинцы готовят контрнаступление, которое "является делом украинцев", несмотря на это, что атакующая сторона терпит втрое большие потери, чем обороняющийся.

"А в стране, население которой составляет лишь малую часть населения противной стороны, начать большое военное наступление в таких условиях – значит устроить кровавую резню. Мы должны сделать все возможное, даже до начала контрнаступления, чтобы убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров", – заявил глава правительства Венгрии.

Более того, Орбан пожаловался, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который выступает за мир, мол "если ты венгр, ты должен отстаивать то, что правильно".

Премьер-министр Венгрии добавил, что пока он находится у власти, Венгрия не будет воевать с Россией.

Тем временем Европарламент может подвергнуть сомнению способностьВенгрии председательствовать в Евросоюзе, из-за систематических нарушений европейских ценностей со стороны Будапешта. Отчет комиссии указывает, что страна не прогрессирует в этом направлении.

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