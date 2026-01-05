Орбан сделал заявление о возможной поездке Путина в Будапешт

Виктор Орбан и Путин / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время визит президента России Владимира Путина в Будапешт нецелесообразен. По его словам, между странами отсутствуют двусторонние вопросы, которые потребовали бы обсуждения на таком уровне.

Об этом Орбан сообщил во время пресс-конференции в понедельник, передает Reuters.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявлял о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште. Впрочем, эта встреча так и не состоялась.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает, что уже следующий 2026 год может стать годом начала войны в Европе.