Война
361
1 мин

Орбан сделал заявление о возможной поездке Путина в Будапешт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока нет оснований для визита Владимира Путина в Будапешт из-за отсутствия двусторонних вопросов для переговоров.

Кирилл Шостак
Виктор Орбан и Путин

Виктор Орбан и Путин / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время визит президента России Владимира Путина в Будапешт нецелесообразен. По его словам, между странами отсутствуют двусторонние вопросы, которые потребовали бы обсуждения на таком уровне.

Об этом Орбан сообщил во время пресс-конференции в понедельник, передает Reuters.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявлял о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным в Будапеште. Впрочем, эта встреча так и не состоялась.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает, что уже следующий 2026 год может стать годом начала войны в Европе.

361
