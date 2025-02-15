Орбан сравнил войну в Украине с "Афганистаном" для ЕС и заявил о "серьезной опасности"

Кроме того, Орбан намекнул, что Западная поддержка Киева может прекратиться.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине может превратиться для Европейского Союза в "Афганистан" — затяжной, изнурительный конфликт, который будет поглощать ресурсы и "не будет выхода".

Об этом он сказал во время разговора с Такером Карлсоном, бывшим ведущим Fox News, на пресс-конференции в Дубае, передает Politico.

Орбан подчеркнул, что ЕС уже потратил сотни миллиардов евро на поддержку Украины в войне против России, которая длится уже третий год.

"Если президент Трамп не сможет найти решение, эта война может легко стать Афганистаном для Европейского Союза", — заявил Орбан, сравнивая ситуацию с 20-летней войной США в Афганистане.

"Бесконечный конфликт, отсутствие выхода, поглощение ресурсов, потери человеческих жизней, расходование средств. Это разрушает привычный порядок жизни Европейского Союза. Мы в серьезной опасности", — добавил венгерский премьер.

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Орбан также повторил нарратив Кремля о том, что Россия якобы вторглась в Украину, чтобы помешать ее вступлению в НАТО.

В то же время он отверг обвинения в пророссийской позиции: "Я не сторонник Путина, я сторонник Венгрии", — заявил он.

Орбан также намекнул, что Западная поддержка Киева может прекратиться: "Мое сердце с украинцами, но у них большие, большие проблемы", — отметил он.

Ранее Орбан неоднократно блокировал военную помощь Украине, однако, в конце концов, отступал под давлением партнеров по ЕС.

Напомним, что, по мнению бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Украину, поэтому не стоит поддаваться паническим настроениям.