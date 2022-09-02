Орехов за 6 часов переживает по 200 обстрелов, но в городе остаются жители с детьми

В город регулярно прилетает запрещенное оружие – фосфорные снаряды, но здесь остается семья с шестью детьми, которую волонтеры пытались эвакуировать, говорится в ТСН.

Мераб Хаса волонтер, который до 24 февраля был успешным предпринимателем бюти-сферы. Теперь помогает эвакуировать людей с опасной территории, в том числе из Орехова. Местные говорят, что их город буквально пытаются стереть с лица земли, его постоянно обстреливают, разрушены целые улицы.

Буквально за день город, говорит волонтер, изменился до неузнаваемости. Оккупанты отсюда всего в 3 километрах, а на днях Орехов 6 часов обстреляли более 200 раз.

Волонтеры пытаются быстро раздавать всем, кого встречают, провизию. Елена Кобак с 8-летним сыном Владом рассказывают, что почти все время проводят в подвале. Здесь ждет спасения многодетная семья Демяненко, у них шестеро детей. Самому старшему ребенку – восемь.

Также читайте Миссия МАГАТЭ под обстрелом попала на ЗАЭС: сможет ли визит приблизить освобождение крупнейшей атомной станции Европы

И их отец Дмитрий до полномасштабного наступления работал составителем поездов. Но когда работы не стало, стал подрабатывать копателем могил. «Я пошел ямы копать, другого выхода у меня не было. Начали людей хоронить, кого-то снарядом убило, у кого из-за прилетов не выдержало сердце, остановилось. Денег нужно было, привык. Детям же не скажу, что не за что купить поесть. Это выходит по 700-750 гривен», — рассказывает Дмитрий.

Говорят, уезжать страшно, но дети очень пугаются взрывов, которые здесь останавливаются редко. И мечтают поскорее оказаться там, где тихо. Семья грузится в волонтерское авто. Обстрелянный Орехов наконец-то остается позади, вскоре семья будет в относительно безопасном Запорожье. Мераб и дальше обещает помогать этой семье, потому что хорошо знает, как сложно начинать с ничего. Его семья тоже это пережила. «Я сам из Грузии, Абхазия оккупирована. У меня там два дома стоят оккупированные. Я знаю, что это такое. И у меня папа умер на войне, когда мне было год, и когда мы переехали из Абхазии, у нас ничего не было вообще – ни дома, ничего. И я знаю, что это такое, с нуля подняться», – говорит волонтер.

Сейчас от жизни в Абхазии у него остались вырванные фото из альбома в память. "Альбом полностью не возьмешь и вырывали все, что было", — говорит Мераб.

А главное – родные рядом, спасшиеся благодаря тому, что уехали с оккупированной территории.

Читайте также:

Выпускники школ нынешнего года выбрали профессии, к избранию которых побудила война

Из-за вражеских обстрелов с каждым новым часом Северск все меньше напоминает большой украинский город

Современные студенты обучались в окопах и на картонных коробках писали тезисы для защиты дипломов