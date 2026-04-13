«Орешник» не берет ПВО: эксперт объяснил, что реально нужно Украине

Украине для эффективной защиты от современных ракетных угроз, в частности, российских систем типа «Орешник», необходима многоуровневая система противовоздушной обороны и развитие космических технологий.

Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире "Киев 24".

По его словам, перехват подобных ракет нуждается в специализированных системах.

"Для перехвата таких объектов на высотах 200-400 километров нужны наземные системы типа Arrow-3 или SM-3, которые находятся в постоянной боевой готовности", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что авиационный компонент в этом случае малоэффективен.

«Авиационное базирование противоракет непрактично, поскольку самолеты не могут обеспечить круглосуточное дежурство в воздухе», — пояснил Катков.

Ключевым элементом защиты должна стать система раннего предупреждения.

Речь идет о спутниках, позволяющих мгновенно обнаруживать пуски ракет и строить траектории для их перехвата.

Создание украинских космических сил - что известно

На этом фоне в Украине обсуждается создание собственных космических сил.

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада должна как можно быстрее рассмотреть законопроекты о создании Космических и Киберсил.

По его словам, эти документы уже подготовлены, однако до сих пор не вынесены в повестку парламента.

Вениславский отметил, что в случае создания Космических сил Украина сможет оперативно получать данные о пусках баллистических ракет типа "Орешник" и предупреждать население о ракетной угрозе. В то же время будут параллельно развиваться возможности для кинетического перехвата таких целей.

Как мы писали ранее, вероятность удара России ракетой «Орешник» по Украине существует, однако она не высока и больше используется как инструмент запугивания. Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, эта ракета не высокоточна и предназначена прежде всего для психологического давления, а не для поражения конкретных военных целей. В то же время, активность на полигоне «Капустин Яр» может как свидетельствовать о подготовке, так и быть имитацией для нагнетания напряжения. Впрочем, о реальной угрозе, отмечает он, может сигнализировать реакция посольства США.