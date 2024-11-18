Организация по запрету химоружия обнаружила газ, предназначенный для массового поражения, в почве с мест боев в Украине

Это первый случай, когда у организации подтвердили использование газа, предназначенного для массового поражения, в регионах, где ведутся боевые действия в Украине.

Организация по запрету химического оружия впервые обнаружила газ CS, предназначенный для массового поражения в образцах снарядов и почвы из зоны боевых действий, которые надала Украина. Его наличие запрещено конвенцией об использовании химического оружия.

Об этом говорится в заявлении Организации по запрещению химического оружия.

Образцы для исследования отобрали после инцидента, произошедшего 20 сентября 2024 года возле села Ильинка в Днепропетровской области.

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"Анализы назначенных организацией лабораторий, проведенные отдельно и независимо друг от друга, подтверждают, что образцы гранаты и грунта, отобранные из траншеи, содержат вещество… известное как CS", – отмечается в заявлении.

В то же время в организации подчеркнули, что в докладе "не ставилась цель определить источник или происхождение токсичного химического вещества".

Это первый случай, когда в организации подтвердили использование газа, предназначенного для массового поражения в регионах, где ведутся боевые действия в Украине.

Напомним, Россия массово использует химические боеприпасы против ВСУ. В октябре было зафиксировано 323 случая применения таких боеприпасов.

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