Организовал схему для уклонителей: СБУ и ГБР проводят обыски у соучастников народного депутата Украины

В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов схемы.

Служба безопасности Украины и ГБР проводят обыски у сообщников народного депутата, организовавшего схему для незаконного выезда за границу уклонистов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, нардеп организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы волонтеров.

“Задокументировано, что так ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены. По имеющимся данным, часть документов, необходимых для побега "клиентов" за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также своего близкого родственника. Правоохранители проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности организатора и участников этого преступления”, — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов схемы. Среди адресов проведения следственных действий – офис общественной организации, где находится приемная нардепа.

“Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы”, – подчеркнули в СБУ.

Напомним, что ГБР и СБУ провели обыски у нардепа Александра Дубинского, выехавшего за границу во время войны под предлогом сопровождения отца на лечение. Однако нардеп опроверг информацию, что у него были следователи.

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