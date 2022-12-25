Организовал спортивный досуг оккупантов: в Купянске директору стадиона сообщили о подозрении

Житель Купянска, 65-летний мужчина, во время оккупации населенного пункта занимал должность директора местного стадиона "Спартак". Он организовывал футбольные матчи и праздники для российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

С апреля по сентябрь он поддерживал решения и действия со стороны Российской Федерации, вооруженных формирований и оккупационной администрации.

"Злоумышленник организовывал и контролировал проведение футбольных матчей, соревнований на прилегающей территории стадиона, нанимал сотрудников по комплексному обслуживанию учреждения, а также проводил культурно-массовые мероприятия с элементами пропаганды. Своими действиями он поддерживал действия государства-агрессора и оккупационной администрации", — сообщают правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ситуация в Купянске

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковщины, расположенные недалеко от границы с РФ и линией столкновения. Больше всего страдает от обстрелов Купянский район.

Так, 25 декабря стало известно, что в Купянском направлении армия РФ обстреляла населенные пункты из танков, ствольной и реактивной артиллерии. В результате артиллерийских обстрелов оккупантов в селе Подолы в Купянском районе погиб мужчина 72 лет. Его супруга 74 лет получила ранения.

Также стало известно, что 18-летний предатель из Купянска, который в июне с большой радостью разбил герб Украины, погиб в войне.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что россияне снова попытаются наступать на Купянск в Харьковской области.

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