"Организовали приветственную встречу": в Киевской области Тероборона уничтожила технику оккупантов (фото)

Также защитники ликвидировали захватчиков.

В Киевской области защитники из Территориальной обороны уничтожили 5 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Кроме техники, украинские защитники ликвидировали и российских оккупантов.

"Подразделения Теробороны в Киевской области устроили приветственную встречу российским оккупантам. Наши защитники уничтожили 5 единиц вражеской техники, а их личный состав от полученного загара больше не захотел возвращаться домой", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украину воевать против российских оккупантов прибыли добровольцы из разных стран. Для этого был сформирован Интернациональный легион.

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