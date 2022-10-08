Организовать взрыв на Крымском мосту могли спецслужбы Украины – The Washington Post

Официальный Киев пока не подтверждал и не опровергал причастность ко взрыву на Крымском мосту.

Организаторами взрыва на Крымском мосту могли стать украинские спецслужбы. Однако Украина официально не брала на себя ответственности за случившееся.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на надежный источник в украинском правительстве.

"Представитель украинского правительства заявил The Washington Post, что за нападением стоят спецслужбы страны, хотя Киев не сказал, что несет ответственность – даже тогда, когда высокопоставленные должностные лица насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: "Мучительный ожог", – говорится в материале издания.

Журналисты WP не смогли узнать больше подробностей об авторах "хлопка" на Крымском мосту.

Что говорят Украина и Россия о Крымском мосту

После того, как о взрыве на Крымском мосту 8 октября узнала вся Украина и не только, официальные лица загадочно комментировали событие. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал в Сети интересное сообщение с изображением охваченного огнем моста и видеонамеком на день рождения президента РФ Владимира Путина.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал эмодзи моста. А СБУ в шутку перефразировала стихи Кобзаря на тему Крымского моста.

В то же время глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил "украинские спецслужбы", допустив, что государство может быть причастно к взрыву на Крымском мосту.

Что касается России, то там посыпались уже первые угрозы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий запугивает "неотвратимыми последствиями" в случае подтверждения "украинского следа" во взрыве.

Горит крымский мост: первые фото и видео в "Сниданке.Выходной"

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