Организовывал вторжение из Крыма в Херсонскую область: российскому генералу сообщили о подозрении

Организовывал вторжение из Крыма в Херсонскую область: российскому генералу сообщили о подозрении

Отмечается, что непосредственно перед вторжением он объяснил построившемуся личному составу необходимость эскалации войны, используя нарративы российской пропаганды.

Украинская прокуратура объявила командующему 22-м армейским корпусом береговых войск Черноморского флота РФ о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом в субботу, 19 марта, сообщает Офис генпрокурора.

"Правоохранителями разоблачен командующий 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ вооруженных сил РФ генерал-майор, который организовал вторжение 24 февраля 2022 года подчиненных войск с временно оккупированного полуострова Крым на территорию Херсонской области. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора российскому генералу сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственно перед вторжением он объяснил построившемуся личному составу необходимость эскалации войны, используя нарративы российской пропаганды. Российский генерал лично призвал подчиненных военнослужащих с оружием в руках «защитить» народ так называемых «ДНР/ЛНР», захватить и присоединить к России территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей как ее исторические территории.

"Установлено, что участие в вероломном нападении на Украину принимают, среди прочих, и подчинены подозреваемому 126 отдельная разведывательная бригада — военная часть 67 ", – сообщили в Офисе генпрокурора.

За совершение этих преступлений Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Украине продолжаются 24 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. В Генштабе ВСУ обнародовали оперативную информацию по состоянию на 06:00 19 марта 2022 года по поводу российского вторжения. ВСУ уничтожили несколько колонн, с десяток воздушных целей и генерала окупантов.

Уничтожено около 50 российских оккупантов и 1 российский самолет – Генштаб ВСУ