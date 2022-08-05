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"Орки носятся с полными от страха штанами": в Новой Каховке прогремел взрыв на вражеском складе боеприпасов

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"Орки носятся с полными от страха штанами": в Новой Каховке прогремел взрыв на вражеском складе боеприпасов

Фото: Стратком ВСУ

Во временно захваченной Новой Каховке на Херсонщине 5 августа прогремел взрыв на складе с боеприпасами российских войск.

Испуганные оккупанты в панике ищут тех, кто предоставляет информацию об их складах.

Об этом Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило в Сети.

"В Новой Каховке раздался мощный взрыв. Прямое попадание в очередной склад "гуманитарки". Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха штанами", – говорится в опубликованной информации.

"Идут постоянные шмоны и проверки местных. Ищут панически тех, кто предоставляет информацию, а оно не работает, потому что орков ненавидят почти все. И куда бы они в очередной раз не спрятали свое дерьмо, его найдут и уничтожат!" – отметили в Страткоме ВСУ.

Напомним, в течение 4 августа на юге Украины ВСУ ликвидировали 39 оккупантов, уничтожили три их склада с боеприпасами и четыре ЗРК С-300.

Потери россиян на 5 августа: уничтожены 41 650 оккупантов и 950 вражеских артсистем

Потери россиян на 5 августа: уничтожены 41 650 оккупантов и 950 вражеских артсистем

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