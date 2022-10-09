"Орки взбесились": в ОВА заявили о массированном обстреле РФ Сумщины (фото разрушений)

В результате обстрелов российской оккупационной армией приграничья Сумщины по состоянию на 12:00 зафиксировано более 50 "приходов".

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, гатить россияне начали в 7 утра. Оккупанты обстреляли три громады области: Шалыгинскую, Ворожбянскую, Великописаревскую.

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"Ночь у нас прошла тихо, а к утру орки взбесились. Обстрелы приграничья начались в 7 утра, уже зафиксировано более 50 приходов", — сообщил Живицкий.

По его данным, Шалыгинскую громаду обстреляли россияне из РСЗО, 30 приходов в 7 утра.

Вороженская громада оказалась под вражеским огнем в 7:35. Россияне открыли огонь из САУ (152мм), зафиксирован 21 удар.

Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты. Детали уточняются, пострадавших среди людей предварительно нет.

Великописаревскую громаду после 9 утра атаковал российский миномет.

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают приграничья Сумщины. Так, с вечера 6 октября до утра 7 октября армия РФ обстреливала четыре громады в Сумской области. В результате вражеских атак зафиксированы разрушения.

Обстрелы РФ в Сумской области возобновились и 8 октября — было зафиксировано 55 вражеских "прилетов" по селам. В результате обстрелов ранения получил один человек, а также зафиксированы разрушения.

Тем временем командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев предупредил, что РФ стягивает мобилизованных на Сумское направление.

Комментируя это, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Кремль действительно может пытаться перебросить войска на европейскую часть своей территории. Но это перспектива не нескольких дней, а нескольких месяцев.

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