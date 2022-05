"Орки, welcome to hell": артиллерия уничтожила сразу три САУ врага, которая обстреливала украинцев

Ожидали новых видео, как мы уничтожаем рашистов и их технику? Ловите очередную серию блокбастера «Орки, welcome to Hell» Спойлер: арта ВСУ против арты Мордора, добро победило, уничтожив три САУрона. Авторы сценария, режиссеры, операторы – бойцы 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка Генеральный продюсер — #ЗСУ В роли орков – орки. (при съемке фильма пострадала не одна тварь). Продолжение следует… #stoprussia #еТАНЧИК Оперативное командование "Юг"/Operational Command “South” Сухопутные войска ВС Украины Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine