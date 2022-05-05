"Орки, welcome to hell": артиллерия уничтожила сразу три САУ врага, которая обстреливала украинцев

59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка показала, как отработала по врагу.

За один подход украинские военные из 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили три самоходных артиллерийских установки врага, которые обстреливали украинские населенные пункты.

Как это происходило, показали на видео.

«Ловите очередную серию блокбастера «Орки, welcome to Hell». Спойлер: арта ВСУ против арты Мордора, добро победило, уничтожив три САУрона. Авторы сценария, режиссеры, операторы – бойцы 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка. Генеральный продюсер – ВСУ. В качестве орков – орки. (При съемке фильма пострадала не одна тварь)», — подписали видео военные.

Ожидали новых видео, как мы уничтожаем рашистов и их технику? Ловите очередную серию блокбастера «Орки, welcome to Hell» Спойлер: арта ВСУ против арты Мордора, добро победило, уничтожив три САУрона. Авторы сценария, режиссеры, операторы – бойцы 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка Генеральный продюсер — #ЗСУ В роли орков – орки. (при съемке фильма пострадала не одна тварь). Продолжение следует… #stoprussia #еТАНЧИК Оперативное командование "Юг"/Operational Command “South” Сухопутные войска ВС Украины Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Опубликовано 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка Четверг, 5 мая 2022 г.

Где именно произошло уничтожение оккупантов не уточняется. Известно, что враг активно наступает на Изюмском направлении.

А раньше у военнослужащих бригады имени Черных Запорожцев после боя появилась новая техника, а вот у врага минусы среди личного состава.

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