"Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира" — Подоляк

"Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира" — Подоляк

Россия поставила под угрозу продовольственную сохранность мира.

Оккупанты продолжают воровать украинское зерно для продажи в Сирию и Ливан.

Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну на Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Нужно понимать причинно-следственные связи глобальных процессов. Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине. Единственный выход, чтобы восстановить порядок – помочь Украине победить. Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира", – написал он в Twitter.

Это необходимо для поддержания и эффекта глобальных процессов. Russia has threatened the world's food security by waging war in Ukraine. Только только в порядке, это помогает нам бороться. Key to the world's food security is weapons for Ukraine. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 14, 2022

Напомним, тысячи тонн зерна, украденные Россией из временно оккупированных северных регионов Украины, везут в Сирию.

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