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"Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира" — Подоляк

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"Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира" — Подоляк

Фото: Associated Press

Россия поставила под угрозу продовольственную сохранность мира.

Оккупанты продолжают воровать украинское зерно для продажи в Сирию и Ливан.

Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну на Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Нужно понимать причинно-следственные связи глобальных процессов. Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине. Единственный выход, чтобы восстановить порядок – помочь Украине победить. Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира", – написал он в Twitter.

Напомним, тысячи тонн зерна, украденные Россией из временно оккупированных северных регионов Украины, везут в Сирию.

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