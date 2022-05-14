"Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира" — Подоляк

Россия поставила под угрозу продовольственную сохранность мира.
Оккупанты продолжают воровать украинское зерно для продажи в Сирию и Ливан.
Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну на Украине.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Нужно понимать причинно-следственные связи глобальных процессов. Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине. Единственный выход, чтобы восстановить порядок – помочь Украине победить. Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира", – написал он в Twitter.
Это необходимо для поддержания и эффекта глобальных процессов. Russia has threatened the world's food security by waging war in Ukraine. Только только в порядке, это помогает нам бороться. Key to the world's food security is weapons for Ukraine.– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 14, 2022
Напомним, тысячи тонн зерна, украденные Россией из временно оккупированных северных регионов Украины, везут в Сирию.
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