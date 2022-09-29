Оружие для Украины: в США сообщили, когда состоится следующее заседание в формате "Рамштайн"

США и западные партнеры Украины будут продолжать предоставлять современное вооружение ВСУ.
Следующая встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится уже 12 октября в Брюсселе.
Об этом сообщила госпожа США при НАТО Джулиан Смит, пишет "Голос Америки".
Посол отказалась называть вооружение, которое западные партнеры и США могут передать Украине по итогам встречи. Тем не менее, Джулиан Смит подчеркнула, что США говорят на эту тему с украинским военно-политическим руководством.
"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это – только развивающийся постоянный процесс", – подчеркнула Смит.
Напомним, в четверг, 8 сентября, глава Пентагона Ллойд Остин снова собирал партнеров и союзников на военной базе Рамштайн, где советовались, в чем нуждается Украина, и пообещали долгосрочную поддержку.
Министр обороны Украины Резников подвел итоги "Рамштайна-5" и сообщил приятные новости.
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