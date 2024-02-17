Оружие для ВСУ: Евросоюз обещает Украине до 2 млн снарядов ежегодно – комиссар ЕС

Евросоюз сможет производить два миллиона артиллерийских снарядов для ВСУ с 2025 года.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что комиссия Евросоюза обещает Украине до 2 млн снарядов ежегодно с 2025 года. А в марте 2024 года – более полумиллиона.

Об этом пишет DW.

"Мы уже сможем поставить 500 200 артиллерийских снарядов к намеченной дате — марту", — заявил он.

По его словам, с 2024 года можно будет производить два миллиона артиллерийских снарядов.

Йоханнес Хан также признал, что за неимением производственных мощностей ЕС не смог выполнить данное в марте 2023 года обещание поставить Украине миллион снарядов в прошлом году.

Напомним, соглашение между Украиной и Францией предусматривает выделение на оборону 3 млрд евро в 2024 году.

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