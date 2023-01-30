Оружие для ВСУ и восстановление Николаева: Зеленский – о встрече с премьером Дании

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января совершил рабочие визиты в Николаев и Одессу. Там он встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Об этом президент рассказал 30 января во время обращения к украинцам.

Зеленский рассказал, что именно Дания взяла на себя ответственность за восстановление Николаева, длительное время обстреливаемого российскими террористами.

"Это потребность в проектах в области энергетики, инфраструктуры, в социальной сфере, в производстве. Особенно ощутимо для Николаева – очистка воды, восстановление нормального водоснабжения, которое было разрушено российскими оккупантами. Уже есть соответствующий проект с участием Дании, реализация которого началась. Но сделать это нужно еще гораздо больше — и для восстановления, и для модернизации того, что является основой жизни наших людей", — сказал Зеленский.

Президент Украины совместно с Фредериксен посетили в Николаеве госпиталь, где лечатся раненые украинские защитники.

"И я хочу поблагодарить Данию, лично премьер-министра и других представителей правительства Дании за готовность помогать Украине. За готовность поддерживать до полного восстановления территориальной целостности Украины и до полного восстановления всего того, что необходимо для жизни. В этом фундаментальный смысл нашего сотрудничества с партнерами. Российский террор должен проиграть повсюду, во всем: на поле боя и в том, чтобы не осталось ни одной руины в нашей стране, чтобы мы смогли все восстановить и тем доказать, что свобода крепче", — сказал Зеленский.

Также лидеры государств посетили Одессу. Дания поддержала Черноморскую экспортную инициативу и присоединилась к программе "Зерно из Украины" – Grain from Ukraine.

"Сегодня мы обсудили, каким конкретно может быть участие Дании в реализации пунктов формулы мира. Конечно, я поблагодарил Данию за оказанную оборонную поддержку, за существенное усиление нашей артиллерии, за готовность присоединиться к танковой коалиции. Обсудили сегодня, что еще можем сделать, чтобы усилить украинских воинов", — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что он также обсудил с премьером Дании санкции против России и недопущение спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаду.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Николаевскую область.

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