"Оружие – единственный понятный для РФ аргумент": Данилов о "мирном" урегулировании войны

Алексей Данилов подчеркнул, что единственная цель России – уничтожить Украину, поэтому о "мирных" переговорах и урегулировании не может идти речь.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Россия понимает только язык "войны", поэтому любые заявления о якобы "мирном" урегулировании ее вооруженной агрессии против Украины не имеют смысла.

Об этом Алексей Данилов написал в Facebook.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования – это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что в большинстве заявлений о "мирном" урегулировании войны Украине предлагают согласиться на ультиматум и требования России. Украина не пойдет на такое решение.

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