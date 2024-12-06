Оружие и не только: The Guardian узнал, что Салливан пообещал Ермаку в США

Украина к середине января получит сотни тысяч снарядов, тысяч ракет и сотни единиц бронетехники. Кроме того, США согласовали выделение $20 млрд кредитов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.

Об этом издание The Guardian сообщает со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

Журналисты напомнили, что накануне украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встретилась с советником Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Должностное лицо, которое немало критиковали в украинском инфопространстве из-за его политики "сдерживания эскалации", пообещал до середины января предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни бронированных автомобилей. США также помогут Украине с подготовкой мобилизованных, которая будет осуществляться за границу," – отмечают журналисты.

Кроме того, Салливан напомнил о практически финализированном решении по предоставлению Украине кредита на 20 миллиардов долларов под гарантии замороженных российских активов и заявил о поиске "новых путей санкций" против России.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до конца срока действующего президента Джо Байдена Штаты передадут Украине помощь на всю сумму в 61 млрд долл, утвержденную Конгрессом.