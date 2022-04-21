"Оружие, меняющее правила игры": Арестович рассказал, что ждет армию РФ на Донбассе

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оружие, которое передают иностранные партнеры, значительно превосходит орудия оккупантов.
По его словам, российскую армию ждет крах.
Об этом советник главы ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Надо следить за западной прессой. Там началось соревнование, кто больше даст оружия Украине. Сегодня американцы объявили второй пакет помощи. Я просто процитирую, что заявили официальные американские лица: 72 гаубицы, калибра 155 миллиметра, к тем, которые были. И не только американцы. Голландцы, англичане, возможно немцы. И БПЛА, специально доработанные для украинских условий, и много чего вкусного поставляется.
Я могу сказать, что как только это все приедет, горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц. Потому что они дальнобойнее, чем российские. А это значит, что выиграна контрбатарейная борьба. Когда задавили, войска противника не могут маневрировать, и их кроет даже сама артиллерия. Потому что в условиях маневра, когда войска противников соприкасаются является выигрыш в контрбатарейной стрельбе. То есть, одни пушки должны задавить другие пушки.
А когда они попробуют налететь на нашу артиллерию авиацией, будет, как сегодня – позбиваем нафиг. И это тупик. Это то, что в англоязычной терминологии называется game changer weapon – оружие, меняющее правила игры", - отметил Арестович.
", — отметил Арестович.
Напомним, утром 21 апреля Арестович сообщил, что в течение предыдущих суток российским войскам не удалось продвинуться ни на одном из направлений наступления.
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