Оружие, которое дает безумное преимущество россиянам: военный назвал способ противодействия

Российская оккупационная армия имеет стопроцентное преимущество по количеству управляемых авиационных бомб (УАБ), которыми засыпает позиции ВСУ и атакует украинские города.

Военнослужащий Игорь Луценко, известный также как журналист и общественный деятель, считает, что массовое применение этого оружия россиянами вынуждает украинские подразделения отступать и предлагает способ противодействия.

Что такое УАБ

Игорь Луценко коротко напомнил, что это за оружие.

“УАБ – это бомба, как правило, весом 250, 500 кг. Реже — 1000, 1500. Это простая фугасная бомба, которых в СССР было чертовски много, и которых в мире тоже чертовски много, но с небольшой надстройкой — крылышками и модулем, управляющим полетом. Запускаются с самолета и относительно точно улетают несколько десятков км”, — пишет он.

По его словам, применение этих бомб является "дешевым, сердитым и очень эффективным".

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“Пятисоткилограммовой бомбе безразлично, степь перед ней или бетонный город. Она складывает подъезды, как карточные домики. Ей не нужна исключительная точность, потому что она контузит все живое в радиусе 100 метров, даже если это живое спряталось в укрытии. Люди, попавшие под ударную волну, потом долго лечатся, хотя внешне у них остаются целыми ноги-руки”, — объяснил военный.

Игорь Луценко сравнил КАБ с тактической ракетой.

“Ракета несет столько же взрывчатки и дальше, но стоит миллионы. УАБ стоит в десятки раз меньше, но столь же мощная. Запасы старых мощных авиабомб практически неисчерпаемы. РФ будет воевать ими очень долго”, – заметил он.

Военный утверждает, что по применению УАБ Украина стопроцентно проигрывает российским оккупантам со счетом "ноль против сотен".

Как противодействовать ударам

Игорь Луценко вспомнил, как на встрече с министром Кубраковым поднимал вопрос УАБов как фактора беспрекословного преимущества россиян в определенной, очень важной сфере.

“У наших стран-помощников нужно просить оружие против авиации, бросающей УАБы. Нам нужно делать свое ПВО, которое сможет отгонять носителей бомб подальше от фронта. Нам нужны как симметричные, так и асимметричные решения", – отметил он.

В частности, он упомянул о предложении регулярно атаковать аэродромы на дистанции несколько сотен километров, где базируется тактическая авиация, способная быть носителями УАБов, чтобы отодвинуть ее максимально далеко и авиация врага могла сбрасывать как можно меньшее количество и средний вес.

“Предлагалось масштабировать под это определенные украинские разработки. Сейчас уже пора говорить, что эта концепция почему-то буксует. Многостраничные документы с планом войны против вражеских аэродромов гуляют по штабам и министерствам, встречают на своем пути всех – от седых генералов и до молодых бизнесменов – но не встречают воплощения”, — отметил он.

Оружие украинского наступления

Кроме того, Игорь Луценко упомянул о проекте "украинский УАБ", которым должны заниматься профильные ведомства.

“Да, наша авиация не в состоянии подниматься достаточно высоко, чтобы бросать по врагу УАБы производства западных стран, потому что будет поражена средствами российской противовоздушной обороны. Но техническую проблему носителя УАБов вполне возможно решить многими способами, одни из которых дешевы, другие — чуть более дорогие, но тоже реалистичные”, — отметил он.

По его словам, повторяется история с "Шахедами", когда Украина, страдая от эффективного оружия, которое россияне применяют уже более года, не может создать симметричный ответ в должном масштабе. Хотя владеет и ресурсами, и технологиями, и людьми для этого.

По мнению Игоря Луценко, ВСУ не смогут наступать без УАБов.

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“Для разрушения глубоко эшелонированной обороны противника, для разрушения его мощных укреплений мы не напасемся тактических ракет или снарядов. Первые слишком дорогие, вторые слишком слабы. Нам нужно дешевое и мощное — это УАБы. Повторюсь, все для создания отечественных управляемых авиабомб есть. Нет только воли здесь создавать что-нибудь новое и нужное”, — резюмировал он.

При этом военный напомнил, что ГУР и СБУ смогли произвести большое количество качественных морских дронов для того, чтобы "умножать россиян на море на ноль", а также спланировать и реализовать уничтожение российской нефтепереработки.

"Может, давайте отдадим частично управление сухопутными операциями этим ведомствам? УАБы как раз по сложности сопоставимы с морскими дронами. Может, давайте поставим им задачу создать решение по УАБам? И так же защититься от вражеских бомб?" – предложил Игорь Луценко.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о массовом применении Россией для ударов по Украине управляемых авиабомб (УАБ) и назвал их "серьезной угрозой".

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