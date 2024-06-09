Оружие на миллионы долларов: как выглядит "кладбище" российских ракет в Харькове (видео)

Правоохранительные органы собирают оружие как вещественные доказательства в судебных процессах против РФ.
Оккупационная армия России ежедневно атакует Харьков ракетами и беспилотниками. На окраине города хранятся тысячи обломков оружия, выпущенного оккупантами с начала полномасштабной войны. Каждая из них стоила стране-агрессору $3-7 миллионов.
Корреспондент DW Роман Гончаренко показал "кладбище" российских ракет в Харькове.
"Здесь около тысячи "Смерчей", "Ураганов", С-300 и других видов ракет, которые Россия запускает по Харькову", – отметил он.
Украинские правоохранительные органы собирают их в качестве вещественных доказательств, чтобы потом использовать в судебных процессах. Это касается и уголовных производств по военным преступлениям РФ, ведущих в Украине, и для подготовки дел для Международного суда.
Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко добавил, что на этом своеобразном "кладбище" хранятся обломки не только вражеских ракет, но и ударных беспилотников. В частности, части дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.
"Эти все ракеты стоят миллионы долларов. Все крылатые – Х-101, Х-55 – это $3, 5, 7 млн. И такими ракетами наносятся удары по городу и области", – добавил он.
Напомним, наступление России на Харьковщине проваливается – чего "достигли" оккупанты и как могут развиваться события.
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