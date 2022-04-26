"Оружие - означает освобождение Украины от российских захватчиков военным путем": Арестович о встрече в Рамштайне

"Оружие - означает освобождение Украины от российских захватчиков военным путем": Арестович о встрече в Рамштайне

В Рамштайне более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине выиграть борьбу против несправедливого вторжения России.

Оружие – означает освобождение Украины от российских захватчиков военным путем.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 26 апреля, комментируя встречу министров обороны 40 стран мира на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Собрание на авиабазе "Рамштайн" насчитывает министров обороны 40 стран мира. То есть в НАТО 30, а здесь еще 10, где также присутствует министр обороны Украины Алексей Резников. И где председательствующий на этой встрече министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он перевернет небо и землю, но предоставит оружие Украине. Оружие - означает освобождение Украины от российских захватчиков военным путем", — подчеркнул он.

Напомним, министры обороны США и других государств будут ежемесячно собираться для того, чтобы помогать Украине. Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что следующие встречи будут личными или будут проходить в онлайн-формате.

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