"Оружие победы": в Минобороны рассказали об ударах "Хаймарсами" по базам оккупантов — видео

Заместитель министра обороны Ганна Маляр поздравила США с Днем независимости. Она поблагодарила за неизменную поддержку, которая помогает бороться за свободу Украины, уничтожать врага и защищать общие ценности, опубликовав видео работы M142 HIMARS – американской реактивной артиллерийской системы.

Видео Ганна Маляр опубликовала в Telegram.

"Появление американских "Хаймарсов" в июне 2022 года стало неприятной неожиданностью для российских военных. Оказалось, что все логистические пути, склады с боеприпасами и места дислокации войск находятся в зоне поражения реактивной системы. Испугавшись и почувствовав первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS'ы. Но так до сих пор никого и не поймали. Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot (стреляй и беги), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным и пораженным врагом", — написала Маляр.

Замминистра обороны также вспомнила известные случаи применения HIMARS по российским захватчикам:

высокоточный удар 1 января 2023 года по зданию ПТУ в городе Макеевка , когда по разным данным погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян;

, когда по разным данным погибли от полусотни до 600 мобилизованных россиян; уничтожение базы оккупантов в селе Правые Саги, близ Олешек.

"Для украинских военных "Хаймарсы" стали реальным оружием победы. Ведь "Одна ракета – одна уничтоженная цель" – это недостижимый результат для устаревших советских аналогов", — подчеркнула Маляр.

"Одна ракета – одна уничтоженная цель": в Минобороны показали работу HIMARS по базам оккупантов

Напомним, в воздушных силах рассказали, какие типы самолетов Украина рассмотрит для усиления авиации.

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