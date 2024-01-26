Оружие, реанимобили, вертолеты медицинской эвакуации - более 1,3 млрд гривен ОККО направила на помощь ВСУ и восстановление страны

С первых дней войны сеть ОККО определила поддержку Вооруженных сил Украины одним из приоритетных направлений. Суммарно взнос компании в помощь ВСУ и восстановление страны по состоянию на январь текущего года превысил 1,3 млрд грн. В январе вместе с Uklon компания запустила инклюзивный класс авто во Львове, а уже в феврале стартует третий совместный проект с «Повернись живим», направленный на усиление ДШВ.

«Самостоятельно и в партнерстве с фондом наша компания реализовала ряд проектов по помощи войскам – оружием, разведкомплексами, автомобилями, реанимобилями, топливом. Подходим к этому вопросу комплексно и системно, потому что точечная история не решит вопрос. Мы понимаем, от кого зависит судьба нашей страны, и, как сознательная компания с четкой гражданской позицией, с первых дней войны подключились к помощи и продолжаем ее оказывать сегодня», – отметил СЕО ОККО Василий Даныляк.

Так, ВСУ уже было передано 25 разведывательных комплексов «ШАРК», средства на приобретение которых были аккумулированы в рамках совместной инициативы с фондом «Повернись живим» - «ОКО ЗА ОКО». Впоследствии компания и фонд поставили перед собой задачу обеспечить все бригады ТрО минометами, гранатометами и пулеметами. В рамках «ОКО за ОКО: Вооружим ТРО до зубов» аккумулировано 400 млн грн на пехотное вооружение. Вся партия – 200 пулеметов – уже на передовой, минометы и гранатометы передаются партиями по мере изготовления. Напомним, в рамках всех инициатив сеть отчисляла денежные средства с каждого литра брендового топлива Pulls. Собственно, такая же механика предусмотрена и в новой кампании, которая стартует в феврале.

Также сеть ОККО помогла закрыть сбор на разведывательно-ударные комплексы с минометами «Длинные руки ТрО», перечислив 48 млн грн в рамках инициативы «Повернись живим»; внесла вклад в $95 тыс. на приобретение вертолетов медицинской эвакуации MEDEVAC, один из которых уже спасает жизнь бойцов. С марта 2022 года и до сих пор на прифронтовых АЗК действует программа «Согреваем защитников». Здесь угощают военных кофе, чаем, хот-догами. За это время компания уже приготовила для них 4,3 млн чашек кофе и 2,5 млн хот-догов.

Кроме помощи ВСУ, ОККО подключилась к восстановлению социально важных объектов после деоккупации Киевщины, Черниговщины, предоставила топливо ГСЧС для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, полтора года предоставляла бесплатно топливо волонтерам на эвакуацию и перевозку гуманитарных грузов.