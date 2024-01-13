"Оружие с AliExpress": оккупантов оснастили дешевыми фонариками для боя в ночных условиях – видео

Российский Генштаб закупил дешевые фонарики на AliExpress для боя в ночных условиях.
Генеральный штаб ВС России не перестает удивлять "лучшим оружием" для своих солдат. Военное руководство закупило для солдат оккупационной армии РФ дешевые китайские фонарики из AliExpress и отправили их на фронт как средства для ведения боя в ночных условиях.
Об этом рассказал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
"Недавно пошел гулять слух, что с начальником Генштаба генералом Герасимовым что-то случилось. Потом слух был опровергнут. Поставки на фронт новой партии китайских фонариков доказывают нам, что он жив и здоров.. Если их надеть на головы генералам, которые рассуждают сегодня о высочайшем уровне технологий российской армии, батарейки в этих фонарях сядут сразу. От стыда. А мнение получателей предновогодних подарков от Генштаба можно услышать на видео", — пишет канал.
Напомним, Минобороны РФ цинично прокомментировало очередной ракетный удар по Украине утром 13 января и заявило о "достижении цели".
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