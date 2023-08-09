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"Оружие стало стрелять дальше": жена оккупанта пожаловалась из-за потерь РФ на Купянском направлении

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1085
Время на прочтение
1 мин
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"Оружие стало стрелять дальше": жена оккупанта пожаловалась из-за потерь РФ на Купянском направлении

Российские оккупанты / Фото: скриншот с видео

ГУР перехватило разговор оккупанта с супругой.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор российского оккупанта и его супруги. Они жалуются на активизацию боев на Купянском направлении.

Об этом говорится в разговоре оккупанта, опубликованном ГУР.

В разговоре жена оккупанта жалуется, что "украинское оружие начало стрелять дальше". Она также рассказывает о потерях в оккупационном подразделении, где воюет ее муж.

"Снова начинается жара. Я не понимаю, в них оружие начало стрелять дальше или назад пошли", — интересуется жена российского захватчика.

Также она сообщает ему, что погиб их знакомый на позывной "Суббота".

Напомним, российские оккупанты даже после всего увиденного на фронте и попадания в украинский плен продолжают утверждать, что в нашей стране живут н*цисты.

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Дата публикации
Просмотры
1085
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