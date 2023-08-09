"Оружие стало стрелять дальше": жена оккупанта пожаловалась из-за потерь РФ на Купянском направлении

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор российского оккупанта и его супруги. Они жалуются на активизацию боев на Купянском направлении.

Об этом говорится в разговоре оккупанта, опубликованном ГУР.

В разговоре жена оккупанта жалуется, что "украинское оружие начало стрелять дальше". Она также рассказывает о потерях в оккупационном подразделении, где воюет ее муж.

"Снова начинается жара. Я не понимаю, в них оружие начало стрелять дальше или назад пошли", — интересуется жена российского захватчика.

Также она сообщает ему, что погиб их знакомый на позывной "Суббота".

Напомним, российские оккупанты даже после всего увиденного на фронте и попадания в украинский плен продолжают утверждать, что в нашей стране живут н*цисты.

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