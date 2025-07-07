Оружие становится искусством: история ветерана, превращающего военные ящики в иконы

Александр ветеран ВСУ / © Hromadske.ua

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Александр, прошедший войну 57-летний ветеран ВСУ из Волыни, ныне рисует иконы на ящиках из-под боеприпасов. Для него это способ передать, как сквозь ужас войны «проявляется нечто святое и милосердное». Его рассказ о собаках, которые жутко выли на сирены полиции, перевозившей тела погибших собратьев, стал символом того, что Александр пережил на фронте.

Об этом пишет Hromadske.

От фронта к иконописи: несокрушимый дух

В 2022 году Александр, несмотря на свой возраст, без колебаний пошел защищать страну, обладая армейским опытом и жизненной мудростью. Он служил в зенитно-ракетном полку, где эффективно прикрывал установки от вражеских беспилотников, хотя за себя не боялся, только скучал по дому.

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Его демобилизовали по возрасту, что стало для него неожиданностью. «Я никак не мог представить, что ребята мои остаются в строю, а я почему-то должен ехать домой», — делится Александр. Теперь он преподает физкультуру и Защиту Украины в лицее Киверцев, где 15 его учеников погибли на фронте. Он учит молодежь, что даже незначительная халатность на войне может стоить жизни.

Уроки на ящиках от боеприпасов

На войне Александр, много лет не рисовавший, снова принялся за кисти, чтобы отвлечься от ужасов. В настоящее время в школе он столкнулся с нехваткой материалов для преподавания «Защиты Украины»: учебников нет, оружие для уроков приходится брать у реконструкторов, а турникеты — у волонтеров. Он самостоятельно разработал методику, обучая детей, как накладывать турникеты или минировать, объясняя, что это «о жизни и смерти».

Свои первые иконы Александр создал на ящиках из-под снарядов для собратьев. Он сознательно выбирает нешлифованную древесину со следами гвоздей и маркировкой боеприпасов, видя в этом глубокий смысл. Он стремится, «чтобы как взглянуть — так и проникло».

Творчество Александра. / © Hromadske.ua

Его сын, специалист по компьютерной графике, ныне служит пограничником, который не хотел, чтобы сын шел на войну, теперь гордится им.

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После всего пережитого Александр ценит простые вещи: общение с друзьями, спорт, вкусную еду.

Напомним, Валерий Зеленский, военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады из Северодонецка, пережил 39 месяцев российского плена, но его сердце остановилось менее чем через месяц после обмена. 57-летний защитник, возвращенный в Украину 25 мая 2025 года, скончался 16 июня. Дочь Валерия рассказала, что его организм не выдержал бесчеловечных пыток.