"Ось зла" еще не была столь очевидной": Подоляк – о поставках ракет КНДР в Россию

Михаил Подоляк сообщил, что РФ в рамках откровенной геноцидной войны впервые нанесла удары по Украине с помощью ракет, полученных из Северной Кореи.

Российская Федерация уже не маскирует свои намерения мифической "денацификацией" на фоне заключения договоров с Северной Кореей и Ираном. "Ось зла" еще никогда не была столь очевидна.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

"Никакой маскировки уже не существует… Россия в рамках своей откровенной геноцидной войны впервые нанесла удары по территории Украины с помощью ракет, полученных из… Северной Кореи. Маски окончательно сняты. Московский режим больше не скрывает своих намерений, не пытается выдать масштабную захватническую войну за мифическую "денацификацию", — написал он.

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Как отметил Подоляк, российские террористы наносят удары по украинцам ракетами, которые получили от страны, где граждан морят в концлагерях, а "ось зла" еще никогда не имела столь карикатурно преступного вида.

"Режим (Россия — ред.), который мажетодежду оппозиционеров ядом, объединился с деспотией (КНД, — ред.), где неугодных чиновников расстреливают из зениток, и фанатиками (Иран — ред.), которые вешают людей за иную сексуальную ориентацию", – добавил он.

По словам Подоляка, сейчас вопрос состоит в том, сможет ли проукраинская коалиция заключить максимально действенный союз, который поставит точку в существовании вышеупомянутой "оси".

Напомним, Северная Корея передала России партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине, заявили США. К такому же соглашению Москва близка с Ираном.

Россия традиционно отрицает какие-либо оружейные соглашения с КНДР и Ираном. Пока звучат заявления политиков, северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к расширению производства ракет-носителей в его стране. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации.

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