Осадчая о заявлении Симоньян о Третьей мировой: "Насколько масштабным может быть пизд*ц в головах граждан РФ"

Ведущая Екатерина Осадчая была шокирована заявлением российской пропагандистки Маргариты Симоньян о том, что, чем проиграть Украине, России лучше начать Третью мировую и, если понадобится, закончить все ядерным ударом.

Об этом она заявила в прямом эфире российского канала. Осадчая поделилась фрагментом этого странного спитча в Instagram и довольно эмоционально отреагировала на него:

"Оставлю это здесь, чтобы понимать, насколько масштабным может быть пизд*ц в головах граждан России. Готова к Третьей мировой... Действительно, почему нет, стиральных машинок по миру дофига, а одежды разного ношеного, отправлять и отправлять... А ядерная война она будет где-то? Или они уже себе забронировали места в специальном раю для россиян? Это же будет, наверное, импортозамещающий рай, который до этого был адом", — написала Осадчая.

Кстати, на днях от "рупора Кремля" Симоньян досталось российскому шоумену Максиму Галкину. Пропагандистка его назвала "мразью" и "геем, который женился на пожилой женщине". А все потому, что Галкин выступает против войны и осуждает действия российской власти.

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