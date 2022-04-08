Осадчая показала щемящее письмо 9-летнего мальчика маме, которую убили оккупанты: "Спасибо за детство"

Когда семья убегала на машине из Гостомеля, ее расстреляли российские оккупанты.

Ведущая и основательница Telegram-канала по поиску детей Екатерина Осадчая поделилась щемящим письмом, написанным 9-летним мальчиком Толей маме, которую убили оккупанты.

Как рассказала Осадчая, семья пыталась машиной выехать из оккупированного Гостомеля, однако не успела – их расстреляли российские захватчики.

"Они убегали на машине из Гостомеля и их расстреляли орки. Мама погибла, мальчик 9 лет выжил. Он застрял в машине после аварии и не мог выбраться. Его вытащили люди и забрали к себе в подвал", — поделилась Екатерина.

instagram.com/kosadcha

После трагедии мальчик написал письмо маме, в котором поблагодарил ее за детство и написал, что мама "не зря его воспитывала". Ребенок пообещал хорошо себя вести, чтобы попасть в рай и встретиться с мамой.

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