Осадчая рассказала, как помогает искать пропавших людей: "Находили незаконно депортированных в РФ"

А Юрий Горбунов поделился чем занимается во время войны.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с начала полномасштабного вторжения России в Украину начали помогать украинцам в эти трудные времена.

В эфире телемарафона Осадча рассказала, что вместе с командой "Світського життя" помогает искать пропавших гражданских. К слову, они создали Telegram-канал "Поиск пропавших" и уже нашли более полутора тысяч человек.

"С первых дней войны мы с командой создали Telegram-канал "Поиск пропавших". За это время, за 53 дня войны нам удалось найти более полутора тысяч человек. К сожалению, пока запросов гораздо больше, чем тех, кого мы находим", — поделилась Екатерина.

Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и Алла Мазур / скриншот с видео

К слову, ведущая рассказала, что были такие случаи, когда пропавших находили на территории РФ.

"Есть такие случаи, и они не единичны. Люди находят пути, как выйти на связь с родными. Мы, в свою очередь, публикуем в Telegram-канале информацию, которая поможет людям, которые оказались в России, которые были незаконно эвакуированы туда", – рассказала Осадчая.

А вот Юрий Горбунов занимается волонтерством. Он входит в состав Общественного объединения "Союз предпринимателей кино и телеиндустрии" и необходимые для фронта вещи.

Юрий Горбунов / скриншот с видео

"С начала войны союз активно заработал, у каждого есть свое направление. Это касается абсолютного всего, кроме оружия. Это и автомобили, и бронежилеты, и медикаменты, в том числе и автомобили скорой помощи. Два уже автомобиля на фронте, во вторник мы передадим третье, а четвертое уже на границе", — поделился ведущий.

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