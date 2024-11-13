"Ощущают себя "временными правителями" на земле": как оккупанты издеваются над украинцами на ВОТ

На временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины называть себя украинцем опасно, ведь людей подвергают пыткам и репрессиям.

Об этом рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире телеканала FREEДOM.

По информации британского издания The Economist быть на ВОТ без российского паспорта – "все равно, что быть беженцем на своей земле".

В издании отметили, что многие рабочие места на оккупированных территориях занимают россияне. Любой человек с проукраинскими взглядами боится, что его отправят "на подвал". Все следы Украины на захваченных территориях РФ уничтожаются, школы переходят на российскую программу обучения, активно действуют российские молодежные и военизированные организации.

“Если человек себя позиционирует как украинец, это означает, что в перспективе он останется без жилья, без транспорта, без прав вождения и так далее. И рано или поздно человек будет определен "на подвал", где к нему будут применены репрессии, пытки. По "лучшим стандартам" концлагерей Второй мировой", — подчеркнул Дудукалов.

По его словам, людей бьют током, отрезают пальцы, отбивают конечности и т.д. Это военные преступления совершают вооруженные представители РФ и таких случаев очень много.

Он также отметил, что оккупационные власти под видом инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости проводят постоянную практику их отжима у законных владельцев.

Напомним, Сергей Можаровский рассказал трудную историю после 830 дней в плену.

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