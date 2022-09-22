"Ощущение, что х**ом поводили": как "Z-патриоты" реагируют на освобождение украинских пленных

Россиян возмутило, что обмен пленными произошел в первый день объявленной Путиным мобилизации.

После освобождения украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали", произошедшего в тот же день, когда диктатор Путин объявил в своей стране мобилизацию, российские "Z-патриоты" в Сети не скрывали своего возмущения.

ТСН.ua собрал подборку реакций (вой) российских пользователей соцсетей.

Россияне пишут, можно ли отправить на обмен министра Шойгу, удивляются, почему власти отдали "идейных нацистов".

"Лучше в тюрьму, чем воевать за такую страну", "Главный враг – в Кремле", – пишут россияне.

Пропагандист Руденко не скрывал своего разочарования.

Пропагандист Егор Холмогоров иронически назвал обмен "финальным аккордом "перегруппировки" в Харьковской области".

Другой пропагандист, называющий себя "военкором", Юрий Котенок возмущен, что украинцев освободили именно в день объявления мобилизации в РФ

Также россияне не могут понять, зачем им нужен Медведчук.

Другие же призывают убегать от мобилизации и пишут, что Путин уже "психически неадекватен".

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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