"Ощущение, что х**ом поводили": как "Z-патриоты" реагируют на освобождение украинских пленных

Россиян возмутило, что обмен пленными произошел в первый день объявленной Путиным мобилизации.
После освобождения украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали", произошедшего в тот же день, когда диктатор Путин объявил в своей стране мобилизацию, российские "Z-патриоты" в Сети не скрывали своего возмущения.
ТСН.ua собрал подборку реакций (вой) российских пользователей соцсетей.
Россияне пишут, можно ли отправить на обмен министра Шойгу, удивляются, почему власти отдали "идейных нацистов".
"Лучше в тюрьму, чем воевать за такую страну", "Главный враг – в Кремле", – пишут россияне.
Пропагандист Руденко не скрывал своего разочарования.
Пропагандист Егор Холмогоров иронически назвал обмен "финальным аккордом "перегруппировки" в Харьковской области".
Другой пропагандист, называющий себя "военкором", Юрий Котенок возмущен, что украинцев освободили именно в день объявления мобилизации в РФ
Также россияне не могут понять, зачем им нужен Медведчук.
Другие же призывают убегать от мобилизации и пишут, что Путин уже "психически неадекватен".
Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).
200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.
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