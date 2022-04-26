"Ощущение, что в РФ началась партизанская война": Арестович прокомментировал взрывы в Брянске

"Ощущение, что в РФ началась партизанская война": Арестович прокомментировал взрывы в Брянске

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал взрывы в Брянске и предположил, что в России могла начаться партизанская война.

Арестович не подтвердил, что Украина каким-то образом причастна к этому взрыву, заявив, что это "опять кто-то не в том месте покурил".

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 25 апреля.

По его словам, Кремль никогда не признает, что ВСУ наносит удары по территории РФ, ведь это будет означать полный провал российской армии.

"Представим себе гипотетически, что ВСУ наносят удары по российской территории. Где ПВО, где все остальное. Выходит ты (Путин. — Ред.) 20 лет врал, что создал страшную армию. А теперь, оказывается, нужно окапываться в Брянской области. Это же катастрофа", — сказал Арестович.

Он обратил внимание, что в России участились пожары и взрывы.

"В России неизвестно, что происходит: горит военная база в Уссурийске, военкоматы горят, нефтебазы, какие-то склады, вузы, дома губернаторов и так далее, и так далее. У меня ощущение, что в России началась партизанская война", — отметил советник руководителя ОП .

Особенно внимание Арестович обратил на поджоги российских военкоматов. Он считает, что так россияне могут препятствовать призыву и мобилизации.

"Народ не хочет туда (на войну с Украиной. — Ред.) В военкоматах же еще и списки призывников и резервистов", — подытожил советник главы ОП.

Напомним, в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – пылают резервуары для хранения нефти.

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