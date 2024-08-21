"Ощущения, что мы приехали в чужую страну нет": что говорят первые эвакуированные россияне из Суджи

Мужчина, которого эвакуировали из Суджи вместе со старой матерью, уверяет, что всем доволен, а особенно приветливым отношением. Он подчеркнул, что не почувствовал никакой враждебности к себе.

В Сумы прибыли первые эвакуированные гражданские из Курской области. Олег Грищенко и его мать – из городка Суджа, который находится под контролем украинских войск.

Детальнее о переселенцах рассказывает "Суспільне Суми".

Олег Грищенко родился в Курской области. В 1994 году уехал в США, имеет американское и российское гражданство. В Судже в Курщине жила его мама, которой сейчас 89 лет. До начала боевых действий в Курской области он находился в Москве, поэтому 7 августа решил вернуться за матерью, хотя знакомый предупредил, что дорога на Суджу опасна.

"Предупредил меня, что в Суджу вернуться возможно, но существует опасность, что машину сожгут дроны. Я из Москвы ночью приехал в Курск, взял машину "Нива" и в 6 утра выехал в Суджу. Ехал по дороге: никто меня не остановил, никаких не было препятствий, никаких отступающих войск. Были какие-то гражданские машины, в которых были военные, но это не были военные части. Единственное, что я на дороге видел – несколько КАМАЗов "Ахмата", – рассказывает россиянин.

Недалеко от Суджи его машину атаковал дрон. Олег Грищенко получил ранение и с кровотечением в состоянии аффекта приехал к матери. Его мать, в прошлом врач, оказала медицинскую помощь. Сын с матерью обосновались в подвале с запасом пищи.

"Уже российских войск у Суджи не было. Это было 8 августа, четверг. Со следующего дня начались атаки. Во-первых, повисли дроны, атаковавшие любой автомобиль, пытавшийся выбраться из города или заехать в город. Началась бомбардировка Суджи. В частности, центральной улице Ленина. Была разрушена администрация. Все здания, которые выше второго этажа, подверглись артобстрелу", – вспоминает беженец из Суджи. В то же время он не уточняет, какая сторона вела бомбардировку – украинская или российская.

Первая встреча с украинскими военными

Грищенко рассказал о первой встрече с украинскими военными. Мужчина признался, что его мать часто смотрела российское пропагандистское телевидение, поэтому была напугана. Однако поведение наших бойцов поразило россиян.

"Это было двое военных ВСУ. У меня проверили документы, положили меня на землю, обыскали, спросили цель моего пребывания. Они увидели, что я ранен, что нахожусь с мамой, сверили прописку, что я прописан по этому адресу, являюсь хозяином дома. Сказали, что у нас в этом доме будет позиция, вы не имеете права заходить в дом, пока мы не будем ни грабить, ни убивать. Это маму поразило, потому что она, как старый человек, смотрит много телевизор. Ждала неприятностей. У меня такого не было, потому что я в Сумах был достаточно часто, у меня есть друзья здесь", – рассказал он.

Эвакуация

Через несколько дней украинские военные ушли из их дома. Олег с матерью оставались в подвале, но из-за ранений и постоянных обстрелов решили бежать из Суджи. Помощи они попросили у украинских военных.

"Это был единственный выход, чтобы выжить. Возможности уехать в другую сторону физически не было. Мы благодарны тем людям, обычным людям, которые нас вывезли оттуда. Затем по нашей просьбе они доставили на скорости, по полям, в полицию города Сумы. В полиции нас приняли, удивились, потому что мы были первые люди, которые попали в Сумы из Суджи. Радушно встретили, это было удивительно", – говорит беженец из Суджи.

Олег с мамой получают медицинскую помощь в одной из сумских больниц.

Мужчина уверяет, что всем доволен, а особенно – приветливым отношением. Он подчеркнул, что не почувствовал никакой враждебности к себе.

"Мама моя находится в палате, лечится, две женщины ее возраста с ней разговаривают, ей помогают, она веселая, она чувствует себя как дома. Ощущения, что мы приехали в чужую страну, тем более во враждебную, нет. Я себя чувствую здесь счастливым человеком, которому повезло и который сделал то, что должен был сделать", — подытожил беженец из Суджи.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что гражданским будет предоставлена возможность эвакуироваться из Курской области.

Это заявление возмутило украинцев, которые не в восторге от потенциальных новых соседей, еще вчера махавших триколорами.

Нардеп Роман Костенко, побывавший на Курщине, заверил, что об эвакуации из российский территорий в Украину ему ничего не известно.

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