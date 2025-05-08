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Осел в каске — новое оружие России на фронте: украинские военные в шоке
На фронте российские войска прибегают к все более абсурдным методам: теперь они используют ослов в касках с устройствами для радиоэлектронной борьбы.
На фронте была замечена новая «разработка» российской армии — ослы в защитных касках с устройствами для радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Фото животного, груженого оборудованием, обнародовали бойцы Центра спецназначения НГУ «Омега».
В подписи к фотографии в шутку указано: «Объект: Ишак-3000 (индекс ГРУ: мобильная РЭБ-станция «Осел-Плюс») — на боевом дежурстве».
Как отмечают украинские военные, оккупанты начали активно использовать ослов не только для РЭБ, но и для транспортировки грузов. Это может свидетельствовать о нехватке техники и логистических возможностей в российской армии.
Насколько эффективен такой способ борьбы с дронами — неизвестно. В то же время животное уже стало предметом обсуждений в соцсетях, а эксперты не исключают, что подобные ноу-хау свидетельствуют о деградации российского военного потенциала.
Напомним, россияне бросают на штурм раненых солдат — на палках и самодельных костылях. Войска на костылях отправляю вперед, на штурмы, чтобы они вызвали огонь на себя и таким образом обнаружили огневые позиции украинских войск.