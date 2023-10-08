"Осень и зима станут рекордными по количеству атак по Украине": Игнат о вражеских обстрелах

Враг предпочитает беспилотники во время атак, потому что ракеты экономит.

В Воздушных силах считают, что эта осень и зима станут рекордными по количеству беспилотников, применяемых РФ против Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

В частности, по данным Игната, более 500 беспилотников Россия уже применила против Украины в сентябре.

"За 6 месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "Шахедов". А у нас уже полтысячи всего за один месяц", — сказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить больше систем ПВО, поскольку зимой ожидается "много атак" со стороны РФ как дронами, так и ракетами.

"Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту", — подчеркнул президент.

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