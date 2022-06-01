Осень-зима: у Зеленского заявили о вероятности затяжной войны против России

Осень-зима: у Зеленского заявили о вероятности затяжной войны против России

Война с Россией может продолжаться до зимы, предполагают в Офисе президента.

Война с оккупантами может продолжаться до осени-зимы, ведь ни Украина, ни Россия не могут остановиться.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Интерфакс-Украина".

"До осени – зимы этого года все будет развиваться очень парадоксально. Почему? Потому что остановиться никто не сможет. Ни одна, ни другая сторона не получат в нынешнем виде ощущения победы. Украина точно не может остановиться. Это объективные обстоятельства", — сказал он. Подоляк.

Он обратил внимание, что на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей местные жители не поддерживают "русский мир" и оккупантов.

"Поэтому война не может остановиться на линии разграничения. Ни Херсонская, ни Запорожская, ни Донецкая, ни Луганская области категорически не хотят в этом "русском мире" жить", — подчеркнул представитель ОП.

Подоляк убежден, что украинские военные выдержат. А военно-политическое руководство нашей страны пытается всячески минимизировать потери.

"Ключевой аспект в том, что мы, в отличие от России, ценим жизни людей. Для России их военный контингент – ничто, это отбросы", — пояснил он.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что информация о поставках оружия Украине должна быть закрыта.

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