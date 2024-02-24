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Ошибка, что стоила дорого: эстонский военачальник о запрете ВСУ избивать по РФ

Ошибка, что стоила дорого: эстонский военачальник о запрете ВСУ избивать по РФ

ВСУ. / Фото: Associated Press

Такие ограничения – одна из причин обороны Украины.

Решение союзников Украины по ограничению применения предоставленного ВСУ оружия по территории страны-агрессорки России было ошибкой и стоило очень дорого.

Такое мнение высказал эстонский военачальник, будущий командующий армией Эстонии Андрус Мерило, сообщает Eesti Rahvusringhääling.

По его словам, в военном плане – "это была явная глупость". Кроме того, такая позиция стран обернулась против украинской армии.

"Введение такого ограничения стоило очень дорого, а также одна из причин, почему Украина вернулась в оборонную позицию и пытается отразить российское контрнаступление", — пояснил Мерило.

Мерило отмечает: также не оправдалось и то, что ограничение было введено из-за страха риска эскалации. Именно поэтому, считает военачальник, "это политическое ограничение было совершенно неправильным".

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) оценили шансы Украины на контрнаступление. Да, задержки с безопасной помощью Запада, вероятно, будут создавать неопределенность и ограничения для этих операций.

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