Ошибка Курска повторяется: аналитик о действиях россиян на Белгородщине

Россияне сами себя убедили, что идет не полномасштабная война, а локализованная "СВО" на украинской территории.

Россияне потеряли контроль над двумя населенными пунктами в Белгородской области. Это указывает на принципиальный просчет агрессора, который он повторяет далеко не в первый раз.

Такое мнение в интервью "Украинскому радио" озвучил руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" (ВМС) Павел Лакийчук.

"Россияне совершают большую ошибку, когда отделяют линию фронта от государственной границы. У нас нет границы с Россией, у нас есть одна сплошная линия фронта. Где-то она пролегает по нашей земле, а где-то совпадает с линией государственной границы. Где-то более активные боевые действия, а где-то менее активные", – заявил он.

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По словам аналитика, россияне сами себя убедили, что идет не полномасштабная война, а локализованная на украинской территории "СВО". Поэтому их войска оказались не готовы к трансграничным атакам Сил обороны.

"События на Белгородщине пока нельзя назвать рейдовыми действиями, но работа очень эффективна", – добавил Лакийчук.

Напомним, украинские Вооруженные силы незначительно продвинулись на западе Белгородской области РФ. Тем временем российские войска продвинулись на севере Сумской области.

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