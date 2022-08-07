Ошибочная оценка России сыграла с ними злую шутку: Жданов рассказал, как в начале войны удалось спрятать наши самолеты

Генштаб России буквально на второй или третий день сообщил о том, что якобы воздушные силы Украины уничтожены в полном объеме.

Генеральный штаб сделал выводы на момент начала вооруженного вторжения, проанализировав все материалы, которые предоставили нам западные разведки и соответственно приняли меры для того, чтобы сохранить наши самолеты.

Об этом 7 августа рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале.

"В ночь на 24 февраля, когда по Украине наносился массированный ракетно-бомбовый удар, все наши аэродромы были пустые, там нашей авиации не было. Именно поэтому наша авиация осталась целая и уже вступила в бой с Российской Федерацией. Кстати, опять ошибка обстановки, или оценки противника, со стороны России сыграла с ними злую шутку и дала нам огромное подспорье в первые недели войны.

Буквально на второй, или третий день прозвучал доклад о том, что Воздушные силы Украины уничтожены в полном объеме, назывались сумасшедшие цифры, что все аэродромы выведены из строя, а наша авиация начала планомерно и максимально уничтожать колонны противника. Так, что они практически ничего не уничтожили, да, они повредили инфраструктуру, часть аэродромов была выведена из строя, но Воздушные силы остались целы, потому что Генштаб принял своевременные меры по спасению нашей авиации, и это сработало", — рассказал эксперт.

Напомним, Арестович назвал одну из главных сенсаций войны России против Украины.

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