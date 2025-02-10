Осинтеры установили разрушение в Волгограде после визита неизвестных дронов (фото)

Во время атаки дальнобойными БПЛА по Волгограду 3 февраля территория НПЗ сильно пострадала. Осинтеры назвали объекты, потерпевшие поражение.

Об этом пишет "КиберМука".

В результате атаки БпЛА на территории нефтеперерабатывающего завода были повреждены следующие объекты:

Здание на периметре установки замедленного коксования – 48.504026,44.623043; Солнечные панели – 48.492502,44.618057; Волгоградская ТЭЦ – 48.501714,44.606877; Вероятно, промышленное здание через дорогу от НПЗ – 48.487087,44.607438.

"Повреждений может быть больше, но разрешение снимка и тени, которые создают здания на территории, не дают увидеть всю картину. А снимок лучше стоит в районе 1000 долларов", — отметили в телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 10 февраля, дроны ударили по Афпинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Он играет немаловажную роль в обеспечении армии РФ топливом.

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