"Оскар-2022": на церемонии минутой молчания почтили жертв войны в Украине (видео)

Организаторы назвали военные действия, которые начал Путин, "конфликтом".

На церемонии вручения премии "Оскар-2022" почтили жертв войны в Украине минутой молчания.

Впрочем, организаторы назвали военные действия, которые начал Путин, "конфликтом". В середине церемонии американская киноакадемия показала текст на экране.

"Мы хотели бы минутой молчания продемонстрировать нашу поддержку народу Украины. Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов мало, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной. Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine", – говорится в видео.

Перед минутой молчания американская певица Дайан Уоррен спела Somehow You Do, написанную для ленты "Четыре добрых дня" с Милой Кунис. Заметим, композиция номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая песня".

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