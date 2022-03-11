Осколками разбило голову и перерезало горло: в Днепре чудом спасли 20-летнюю девушку из Львова

Осколками разбило голову и перерезало горло: в Днепре чудом спасли 20-летнюю девушку из Львова

Девушку доставили в больницу без шансов на жизнь, но врачи сделали чудо.

В Днепре врачи чудом спасли 20-летнюю Валентину из Львова, которая получила тяжелое минно-взрывное ранение вблизи Запорожья. Обломками девушке разбило голову и перерезало горло, она не могла дышать.

Об этом рассказал генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Она с ранами на голове, с перерезанным горлом, в котором воткнута канюля для дыхания, без шансов на жизнь была доставлена в Мечникова", — написал Рыженко.

По его словам, за трое суток в реанимации врачи сделали невозможное – девушка начала подниматься и разговаривать. Она не потеряла голос, подчеркнул врач.

"Перед тяжелой операцией на голове ее роскошные метровые волосы были срезаны. Валя за ними очень жалеет, сказала своему любимому Дмитрию, что пойдет под венец только тогда, когда они хоть немного отрастут", — рассказал Рыженко.

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