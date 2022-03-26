"Ослабляет их позиции": Арестович оценил увольнение российских командиров за провалы в Украине

"Ослабляет их позиции": Арестович оценил увольнение российских командиров за провалы в Украине

Наверняка известно, что снят с поста российский командующий 6-й армией и якобы 1-й танковой армии.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "поиск виновных" в провалах в войне против Украины среди российских военных будет обезглавливать армию РФ все больше.

Об этом Арестович сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Снятие провалившихся командиров, но имеющих определенный опыт, и постановка на командование тех людей, которые такого опыта не имеют, – это ослабление позиции врага. По предварительным данным, у Шойгу – инфаркт. Надо проверять, конечно. Наверняка известно, что сняли командующего 6-й армией и якобы 1-й танковой армией", – рассказал советник главы ОП.

Он добавил, что первая танковая армия – "это как раз Сумы, Харьков, это одно из основных направлений, которому уделялось огромное внимание".

"Первая танковая армия – это Подмосковье – ударное и главное, и элитное соединение российских вооруженных сил – самое лучшее, которое считалось. Все оно похоронено возле Сум и Харькова. Фактически прекратило существование. Там остатки и недобитки", – рассказал Арестович.

Он подчеркнул, что поиск виновных в российской армии, увольнение командиров, имеющих опыт, "еще больше ослабляет их позиции".

Также читайте Состояние министра обороны РФ Шойгу ухудшилось — Геращенко

"То есть в российской армии, в российском военно-политическом руководстве российское руководство начало искать виновных. И этот поиск виновных будет обезглавливать их армию еще больше", – объяснил советник президентского офиса.

Напомним, накануне в боях за Мариуполь Донецкой области погиб комбриг морской пехоты Черноморского флота, полковник Алексей Шаров и по меньшей мере два сержанта.