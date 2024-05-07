Ослеплены в бою: истории военных, которые никогда не увидят своих новорожденных детей — WP

За последние два года по меньшей мере 1000 украинских военных потеряли зрение.

Среди десятков тысяч украинских солдат, раненых во время войны с Россией, многие потеряли зрение — и это особенно ужасная травма для молодых родителей.

О том, как они справляются с ней, пишет The Washington Post.

Бойцы, потерявшие зрение на войне

За последние два года по меньшей мере 1000 украинских военных потеряли зрение, говорит Анна Пуртова, депутат, выступающая за защиту их прав. Татьяна Литвиненко, заведующая отделением офтальмологии киевского госпиталя, где лечат военных и гражданских, говорит, что 30 коек в ее отделении всегда заполнены.

Издание пишет, что современная медицина мало что может сделать для тех, кто теряет зрение на оба глаза и должен научиться ориентироваться в мире без зрения. А Украина еще не приспособилась ко все большему количеству незрячих людей на улицах — собаки-поводыри встречаются редко, многие светофора не подают сигналы для пешеходов, а водители часто паркуются на тротуарах, создавая опасные препятствия.

А перед многими военными встал дополнительный вызов — приспособиться к незрячему отцовству.

Через 10 месяцев после рождения дочери Изабеллы Руслан Казачок почти не отходил от нее. Но он никогда ее не видел.

Травма Руслана Козачка могла быть смертельной

За три месяца до рождения Изабеллы 47-летний Руслан Козачок, добровольцем ушедший на войну после полномасштабного вторжения России в 2022 году, потерял зрение в результате ранения в Часовом Яру на востоке Украины.

Руслан Казачок с дочерью. Фото: Instagram @oksana_par

Раньше он был мастером татуировок и имел свой салон, но травма лишила его профессии и хобби. Но главное – и самое болезненное – возможности увидеть, как растет его дочь.

Травма головы Руслана вполне могла быть смертельна. Он сразу потерял один глаз и вынужден был ползти к пункту эвакуации, где потерял сознание. Он выжил, но очнулся в больничной палате, которую так и не смог увидеть. Его жена Юлия была на шестом месяце беременности.

Когда родилась Изабелла, Юлия описала ему ее: розовая кожа, рыжие волосы и яркие голубые глаза.

Когда она сказала голубые глаза, я просто растаял, — цитирует WP Руслана. — Я могу только коснуться ее лица и вообразить ее образ в своей голове».

Он до сих пор не нашел работу, которая удовлетворяла бы его творческие потребности. Но он нашел утешение в скалолазании — виде спорта, который он никогда не пробовал, пока не потерял зрение. Руслан говорит, что пытается оставаться здоровым и активным как для себя, так и для Изабеллы.

"Каждый отец хочет быть примером для своего ребенка", — говорит он.

"Я не хочу прожить всю жизнь слепым": история Дениса Абдуллина

У 35-летнего Дениса Абдуллина уже два сына, когда в марте 2022 года пошел в армию. Его жена Олеся увезла детей в Литву.

Денис Абдуллин. Фото: Instagram @oksana_par

Он потерял зрение в результате ранения под Северодонецком, и когда лежал в больнице в Киеве, супруга вместе с сыновьями приехали его навестить. Несмотря на то, что он не мог их увидеть, их отношение к его травмам дало ему надежду — один был в восторге от езды в инвалидной коляске, другой хотел поиграть с регулируемой больничной койкой.

"Я не могу объяснить это счастье", — цитирует Дениса WP.

Мальчики, которым сейчас 9 и 6 лет, были на два года моложе, когда он видел их в последний раз, и такими они останутся в его памяти.

«Я очень благодарна, что у него была возможность их увидеть, — говорит Олеся. — Их цвет глаз, тип телосложения, особенности. Он видел его в реальной жизни”.

Мальчикам трудно понять слепоту своего отца. Они приносят ему книги и картинки или предлагают собрать игрушку. Иногда его это огорчает. Он хотел бы научить их боксировать – это его любимый вид спорта.

Раньше Денис работал на складе, но теперь этого не может делать. В прошлом году он прошел обучение на массажиста – с помощью Port, организации, которую основала Анна Пуртова. Пока Абдуллин арендует помещение для обслуживания своих немногочисленных клиентов, но надеется открыть собственную студию.

Работа дала ему важное цель после тяжелого восстановления. Он имел панические атаки и страдал от кошмаров, но даже хорошие сны "всегда имеют плохой конец", говорит он, потому что он просыпается слепым.

Недавно ему сделали операцию, чтобы подготовить к глазным имплантатам, которые помогут предотвратить инфекции и придадут вид естественным глазам — но он все еще сохраняет надежду, что снова сможет видеть.

"Я не хочу прожить всю жизнь слепым", — говорит Денис.

Слепой Иван Сорока перерезал пуповину своему новорожденному малышу

27-летний Иван Сорока получил ранения в августе 2022 года, когда его подразделение отступало из-под Бахмута. Он потерял зрение на оба глаза.

Иван Сорока. Фото: Instagram @oksana_par

Более всего, по его словам, боялся, что станет обузой для своей девушки Владиславы, с которой познакомился только весной того года. Но она сказала ему, что они преодолеют все трудности вместе. Они поженились в сентябре прошлого года, а в прошлом месяце Владислава родила мальчика. Врач дал незрячему Ивану ножницы, и он перерезал пуповину. Темноволосого малыша назвали Святославом.

“Страшно держать ребенка на руках, – цитирует новоиспеченного отца WP. — Если бы я мог его увидеть, может быть, было бы не так страшно. Но когда не видишь его. … Такие маленькие ручки, маленькие ножки.

Их родные говорят, что очень обрадовались, что родился именно мальчик. Святослав похож на своего отца. А в Украине сейчас умирает очень много мужчин.

Ранее мы писали об истории реабилитации бойцов, потерявших зрение на войне.

Читайте ведущие новости дня: